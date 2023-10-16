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Сегодня, 12:50

«СЭ» требуется редактор ленты новостей

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«СЭ» продолжает развиваться и ищет редактора ленты новостей. Если вы хотите работать в одном из ведущих спортивных изданий, то вам к нам!

Опыт работы в спортивных СМИ будет безусловным преимуществом.

Обязанности:

— Мониторинг новостных лент агентств и конкурентов.

— Создание новостей для сайта на основе социальных сетей клубов и спортсменов.

— Расшифровка интервью и написание новостей по заданию редакции.

— Отбор тем, подходящих для ленты новостей.

— Дежурство на новостной ленте сайта.

Требования:

— Очень высокая оперативность и внимательность.

— Умение работать с большим объемом информации.

— Релевантный опыт работы в digital от года (сайты о спорте, разделы спортивной тематики).

— Грамотный русский язык.

— Английский на уровне чтения и перевода.

Свои резюме присылайте на адрес kamyshev@sport-express.ru.

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