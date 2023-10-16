«СЭ» требуется редактор ленты новостей

Сегодня, 12:50
«СЭ» продолжает развиваться и ищет редактора ленты новостей. Если вы хотите работать в одном из ведущих спортивных изданий, то вам к нам!
Опыт работы в спортивных СМИ будет безусловным преимуществом.
Обязанности:
— Мониторинг новостных лент агентств и конкурентов.
— Создание новостей для сайта на основе социальных сетей клубов и спортсменов.
— Расшифровка интервью и написание новостей по заданию редакции.
— Отбор тем, подходящих для ленты новостей.
— Дежурство на новостной ленте сайта.
Требования:
— Очень высокая оперативность и внимательность.
— Умение работать с большим объемом информации.
— Релевантный опыт работы в digital от года (сайты о спорте, разделы спортивной тематики).
— Грамотный русский язык.
— Английский на уровне чтения и перевода.
Свои резюме присылайте на адрес kamyshev@sport-express.ru.