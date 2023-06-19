Шашистка Тансыккужина, у которой отобрали флаг во время матча, прокомментировала санкции МОК

Чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина в интервью «СЭ» высказалась о принципе «спорт вне политики».

Российская шашистка, у которой отобрали флаг прямо во время одной из партий чемпионского матча 2021 года, начала политическую карьеру и является депутатом Курултая Башкортостана.

— Вы пошли в политику. Как же тогда лозунг «Спорт вне политики», к которому мы апеллируем сейчас в диалоге с МОК? Получается, вы смешиваете.

— Смешиваю, конечно. Поэтому я и не нахожусь в мировом рейтинге. Мы поэтому и стремимся, чтобы у нас было спортивное общение с другими. Но ведь помимо меня есть другие спортсмены. И их тоже нет в международной соревновательной среде! Хотя они вне политики.

— Верный вывод, что вы считаете справедливым свое отстранение?

— Общее отстранение точно несправедливо. Касательно себя — если вы решили отстранить, это должно быть легитимизировано. Не должно выглядеть, будто человек сводит счеты за проигранный матч. Прошло полтора года, никто не стремится провести решение через органы федерации, конференцию. Да, это было принято исполнительным комитетом, но это не прописано в уставе. Очень спорное решение.

— Сейчас ключевой разговор по участию наших спортсменов в Олимпиаде. Есть логика в том, чтобы спортсмены не высказывались о политике?

— МОК пытается найти некую сбалансированную позицию в сложной геополитической ситуации. На наш турнир хотели подъехать представители недружественных стран, но тогда бы наш формат потерял свою идею. Даже если друзья из таких стран хотят приехать, не можем мы их включить. А МОК пытается в политическом плане решить проблему. Есть федерации, где Россия играет существенную роль, поэтому по-любому надо находить стабилизирующий компромисс. В чем сложность? Никогда такой ситуации не было, она нестандартная по всем параметрам.

— Можете понять Баха?

— Нет, я его не собираюсь понимать! Как я могу его понять, у них свой комитет. Найти баланс, наверное, пытаются. Но мне сложно дать независимую оценку и быть судьей в этой полемике. У нас неолимпийский вид спорта, я не настолько в курсе.

Но однозначно, что от отстранения российских спортсменов теряют все. У нас же спортивная держава, развивается огромное количество видов спорта. У нас и в зимних, и летних, и неолимпийских видах спорта есть победы. Мы входим в топ-5 или топ-7 стран в мире. В шашках вот уровень сильно упал. Думаю, есть другие виды спорта, где создалась такая же критическая ситуация.

Кроме того, решение по России и Белоруссии должно иметь не только четкое юридическое обоснование, но и сроки. Не бывает, чтобы решение было бессрочно.

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