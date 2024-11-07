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Сегодня, 11:17

Сменивший спортивное гражданство гребец рассказал о финансовых трудностях в Германии

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Четырехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы по гребле на байдарках Олег Гусев рассказал, что в Германии профессиональные гребцы вынуждены иметь вторую профессию для заработка.

«В Германии в целом профессиональный спорт не столь популярен. Да, много детей занимаются спортом, но система финансирования спорта здесь кардинально отличается от российской. В России государство финансирует и детский спорт, и профессиональных спортсменов, у которых есть соответствующие ставки. В профессиональном спорте в Германии очень важно наличие спонсоров. Здесь спортсмены должны иметь и другую профессию.

Например, в России профессиональный гребец, член национальной команды, зарабатывает достаточно хорошо по сравнению со средним уровнем жизни. В Германии такой практики нет. В моем случае пока все довольно-таки сложно. В сборную Германии я попал этим летом после отборочных соревнований. Я занимаюсь этим вопросом, но пока неясно, как это будет выглядеть«, — приводит слова Гусева Metaratings.ru.

28-летний байдарочник в составе сборной России выиграл 4 бронзовые медали чемпионатов Европы в экипажах двоек и четверок на дистанциях 500 и 1000 м, а также золото Европейских игр 2019 года. В декабре 2022 года он уехал из России в Германию, а с 2024 года начал выступать за немецкую сборную.

Источник: Metaratings.ru
Олег Гусев

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