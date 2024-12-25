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Сегодня, 09:45

Соболев назван главным разочарованием 2024 года

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Семак и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футболист Александр Соболев и переход форварда в «Зенит» из «Спартака» признаны главным разочарованием 2024 года в российском спорте. Таков итог традиционного голосования «СЭ», в котором участвуют 100 человек — журналисты, колумнисты и эксперты издания.

Второе место досталось финишу «Динамо» в сезоне-2023/24. Бело-голубые упустили чемпионство в последнем туре и стали бронзовыми призерами РПЛ. На третьей строчке оказался теннисист Даниил Медведев.

В топ-5 разочарований 2024 года также вошли Олимпийские игры в Париже и форвард Артем Дзюба.

Полностью итоги голосования по всем номинациям можно посмотреть в материале «Лучший спортсмен России-2024. Бобровский — стена №1!».

5
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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