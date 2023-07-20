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Сегодня, 09:11

Собянин сообщил о завершении реконструкции ледового дворца в парке «Сокольники»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реконструкция ледового дворца в московском парке «Сокольники» завершилась.

«Закончили реконструкцию ледового дворца в «Сокольниках». Теперь это новое спортивное сооружение площадью больше 18,5 тыс. кв. м, отвечающее всем современным требованиям. В нем есть: две ледовые арены; спортзал профессиональной подготовки хоккеистов, зал для занятий мини-футболом и шахматно-шашечный клуб; медицинский кабинет и СПА-центр с купелью; раздевалки для спортсменов и технические помещения», — написал Собянин в Telegram-канале.

Он он отметил, что была благоустроена территория рядом с ледовым дворцом. Были сделаны пешеходные зоны и дорожки, высадили деревья и кустарники, установили декоративное вечернее освещение и организовали парковку.

Источник: Telegram-канал Сергея Собянина
Сергей Собянин
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