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Сегодня, 17:56

Сопредседатель АССК Раскин отметил позитивную атмосферу на фестивале «АССК.Фест»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сопредседатель Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) Евгений Раскин заявил, что участников VI Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК.Фест» в Саранске переполняли позитивные эмоции от мероприятия.

«В фестивале приняло участие более двух тысяч участников. У нас состоялся ряд мероприятий, крупнейшим из которых финал «АССК.Чемпа» — соревнования, проводившегося в течение года по разным видам спорта. Я бы отметил, что финал по футболу проходил на «Мордовия-Арене», принимавшей чемпионат мира в 2018 году. Помимо спортивной программы, мы проводили образовательные проекты, в которых мы учили ребят со всей страны спортивному менеджменту, маркетингу, организации спортивных событий. У нас была битва болельщиков, где участники демонстрировали показательные выступления. От фестиваля остались самые позитивные эмоции. Видно было, что студентов переполняли позитивные эмоции, и, конечно, они передавались нам. Хотелось бы отметить, что в этом году участие приняли ребята из четырех новых территорий, где активно создаются студенческие клубы, они принимали участие во всех мероприятиях. Надеюсь, что в следующем году участников будет еще больше», — приводит слова Раскина ТАСС.

Фестиваль проходил с 17 по 21 мая. В рамках мероприятия были предусмотрены спортивная, образовательная, деловая и культурно-развлекательная программы. Для участников были организованы фан-зона, мастер-классы, танцевально-спортивные вечерние программы.

Источник: https://tass.ru/sport/17812605
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