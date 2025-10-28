Сорочинский и Грицина — победители второго этапа Студенческой лиги нард

Второй этап Студенческой спортивной лиги нард, проводящей дебютный сезон, состоялся с 23 по 26 октября в Ростове-на-Дону. Соревнования прошли на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ).

Турнир по длинным нардам выиграл представитель этого учебного заведения Василий Грицина. В свою очередь, Михаил Сорочинский, ставший первым в коротких нардах, родом из Ростова-на-Дону, но обучается он в Москве, в РГУ имени А.Н.Косыгина.

Помимо золота Сорочинский завоевал бронзу в длинных нардах. Вторым в обоих турнирах стал Степан Грицай из Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), который ранее в октябре на этапе в подмосковных Люберцах дважды был первым. Третье место в коротких нардах занял Насер Алисави из Ирака, представляющий ДГТУ.

Всего в программе Студенческой спортивной лиги нард шесть этапов. Впереди соревнования в Санкт-Петербурге (18-21 декабря), Казани (19-22 февраля), Красноярске (26-29 марта) и снова в Ростове-на-Дону (23-26 апреля). Трое лучших в общем зачете получат право принять участие во всероссийских соревнованиях «Кубок Онего» в Петрозаводске, которые пройдут с 6 по 13 июля 2026 года.

— У нас «сквозной» рейтинг: результаты в длинных и коротких нардах складываются. Ведь в Петрозаводске наши сильнейшие спортсмены будут участвовать во всех дисциплинах, — рассказал исполнительный директор лиги Михаил Петров. — После двух этапов лидирует Грицай. Следом за ним идут Сорочинский и Вера Рейн из Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ).

— В Ростове-на-Дону призером стал студент из Ирака. Выходит, турнир получился международным?

— Насер Алисави играл на родине в нарды по несколько иным правилам. Но он быстро освоился, как и египтянин, участвовавший в турнирах, которые проводились на форумах Ассоциации студенческих спортивных клубов наряду с мастер-классами.

В декабре планируем провести совместно с Министерством науки и высшего образования РФ семинар по нардам. Его площадкой должен снова стать ДГТУ, с которым установились хорошие партнерские отношения.

А под Новый год состоится третий этап лиги. В предпраздничный Санкт-Петербург собираются приехать многие студенты-нардисты. Молодые люди с удовольствием совместят участие в соревнованиях с экскурсионной программой.

Благодаря турнирам некоторые студенты сдружились и общаются друг с другом. Так, сейчас Сорочинский знакомил гостей Ростова-на-Дону со своим родным городом.