Сорокин заявил, что задержание Анохина не повлияет на сотрудничество Федерации падела России и FONBET

Генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как задержание Сергея Анохина может повлиять на сотрудничество с FONBET.

«Не считаю, что это отразится на нашем сотрудничестве. Мы работаем с компанией, а не с конкретным ответственным представителем. Очевидно, что компания продолжит свою деятельность. Она много делает, много инвестирует», — сказал Сорокин.

В октябре 2024 года Федерация падела России и FONBET заключили соглашение о сотрудничестве.

30 января Тверской суд отправил Анохина в СИЗО на срок до 29 марта. 51-летний функционер обвиняется в даче взятки в размере 60 миллионов рублей.