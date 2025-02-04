Состоялся первый в 2025 году официальный всероссийский турнир по нардам

Кубок Федерации нард России (ФНР) проводился в дистанционном формате на игровой платформе ФНР и стал первым в этом году официальным всероссийским соревнованием нардистов.

Состязания прошли отдельно среди мужчин и женщин в двух дисциплинах — коротких нардах-блиц и длинных нардах-блиц.

— Январский Кубок включал пять турниров. При подведении общих итогов складывались очки за победы в каждом из них. Победители и призеры соревнований в каждом виде претендуют на получение спортивных разрядов, — рассказал спортивный директор ФНР Ацамаз Арсагов. — С 24 по 28 февраля будут организованы аналогичные онлайн-соревнования. Предполагаем проводить их и в последующие месяцы.

Итоги январского Кубка ФНР

Длинные нарды-блиц

Мужчины. 1. Алексей Санников (Свердловская область). 2. Темирлан Кукуев (Татарстан). 3. Алим Афашагов (Кабардино-Балкария)

Женщины. 1. Елена Красилова (Карелия). 2. Анна Чекурова (Московская область). 3. Елена Ахтямова (Челябинская область)

Короткие нарды-блиц

Мужчины. 1. Артур Роганов (Татарстан). 2. Сергей Вартанянц (Москва). 3. Вячеслав Посикора (Ростовская область)

Женщины. 1. Елена Круговых (Московская область). 2. Татьяна Прам (Калининградская область). 3. Елена Викторова (Чувашия)