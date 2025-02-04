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Сегодня, 14:04

Состоялся первый в 2025 году официальный всероссийский турнир по нардам

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Кубок Федерации нард России (ФНР) проводился в дистанционном формате на игровой платформе ФНР и стал первым в этом году официальным всероссийским соревнованием нардистов.

Состязания прошли отдельно среди мужчин и женщин в двух дисциплинах — коротких нардах-блиц и длинных нардах-блиц.

— Январский Кубок включал пять турниров. При подведении общих итогов складывались очки за победы в каждом из них. Победители и призеры соревнований в каждом виде претендуют на получение спортивных разрядов, — рассказал спортивный директор ФНР Ацамаз Арсагов. — С 24 по 28 февраля будут организованы аналогичные онлайн-соревнования. Предполагаем проводить их и в последующие месяцы.

Итоги январского Кубка ФНР

Длинные нарды-блиц

Мужчины. 1. Алексей Санников (Свердловская область). 2. Темирлан Кукуев (Татарстан). 3. Алим Афашагов (Кабардино-Балкария)

Женщины. 1. Елена Красилова (Карелия). 2. Анна Чекурова (Московская область). 3. Елена Ахтямова (Челябинская область)

Короткие нарды-блиц

Мужчины. 1. Артур Роганов (Татарстан). 2. Сергей Вартанянц (Москва). 3. Вячеслав Посикора (Ростовская область)

Женщины. 1. Елена Круговых (Московская область). 2. Татьяна Прам (Калининградская область). 3. Елена Викторова (Чувашия)

Источник: https://www.sportnardy.ru/tournaments/kubok-fnr-2025_1
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