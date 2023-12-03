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Советник президента ОКР: «Нельзя наказывать наших спортсменов, сменивших спортивное гражданство»

Алина Савинова
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Советник президента Олимпийского комитета России Давид Мусульбес считает неправильным наказывать отечественных спортсменов за смену спортивного гражданства.

«Ни в коем случае нельзя как-то наказывать российских спортсменов, которые сменили спортивное гражданство. Потому что это выбор каждого человека и его нужно уважать. Если кто-то думает, что может дать оценку труда каждого человека, он ошибается. Это право человека: где и с кем жить, чем заниматься. Свобода — право человека», — цитирует Мусульбеса Sport24.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. 28 марта 2023-го организация рекомендовала разрешать участвовать в турнирах тем спортсменам из России и Белоруссии, которые связаны контрактами с военными структурами.

Источник: https://sport24.ru/other/news-601435-sovetnik-prezidenta-okr-ni-v-koyem-sluchaye-nelzya-nakazyvat-nashikh-sportsmenov-smenivshikh-sportivnoye-grazhdanstvo
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