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Сегодня, 12:55

Спортивные дроны могут приравнять к спортинвентарю

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации гонок дронов в России Илья Галаев заявил, что спортивные беспилотные воздушные суда (БВС) могут приравнять к спортинвентарю после официального утверждения Федерации гонок дронов России в Минспорта РФ.

«Первым с данной инициативой выступил исполнительный директор Федерации гонок дронов России Вадим Дзема на круглом столе по беспилотным воздушным судам, который состоялся на территории Российского университета спорта «ГЦОЛИФК» 19 октября 2022 года. Данный вопрос также будет рассмотрен Федерацией гонок дронов России после ее официального утверждения в Минспорта России и будет являться одной из частей плана развития дрон-рейсинга в стране. Внесение беспилотников в список спортивного инвентаря значительно упростит тренировочный процесс для спортсменов и подачу заявок на полет БВС в ЕС ОрВД в связи с ограничением полетов во множестве регионов нашей страны», — приводит слова Галаева ТАСС.

20 июня 2023 года вышел приказ Минспорта РФ о признании и включении во Всероссийский реестр видов спортивных дисциплин гонок дронов (беспилотных воздушных судов). В настоящий момент приказ находится на регистрации в Минюсте РФ.

Источник: https://tass.ru/sport/18273477
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