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Сегодня, 22:39

Спортивные федерации Украины будут лишать статуса за участие в соревнованиях с россиянами

Мария Гусева
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Министерство молодежи и спорта Украины будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их спортсмены будут участвовать в международных турнирах, на которых выступают российские и белорусские атлеты, сообщает ТАСС.

18 апреля было принято постановление о внесении соответствующих изменений в положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса.

Отмечается, что статус национальной федерации подразумевает, что государство предоставляет отдельные полномочия федерациям в области развития вида спорта, проведения официальных турниров на Украине, а также возможность представлять страну на международных соревнованиях.

14 апреля Министерство спорта Украины запретило своим атлетам соревноваться с россиянами и белорусами. В случае нарушения будет ставиться вопрос о лишении федерации по определенному виду спорта статуса национальной.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Источник: ТАСС
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