Спортсмены сборной России вернулись с Игр АЛБА

Российские спортсмены, выступавшие на Играх Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), 1 мая прилетели в Москву из Венесуэлы.

«Мы заняли третье место в общем зачете, хотя выступали не во всех видах. Считаю, что выступили очень достойно. Важно, что у нас был флаг и гимн, это очень мотивирует показывать хорошие результаты», — приводит ТАСС слова серебряного призера соревнований по карате Евгения Плахутина.

Соревнования завершились 30 апреля. Россияне завоевали 36 золотых, 24 серебряные, 10 бронзовых медалей и заняли 3-е место в общекомандном зачете.