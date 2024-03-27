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27 марта, 12:08

Стамбул выиграл право принять Европейские игры в 2027 году

Сергей Разин
корреспондент
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Европейские игры 2027 года пройдут в Стамбуле.

«Сегодня мы ощущаем энтузиазм по поводу исторического дня во имя спорта, Стамбула и нашей страны. Мы ощущаем гордость за то, что Европейские игры 2027 года состоятся в Турции, в нашем городе», — сказал мэр Стамбула Экрем Имамоглу на пресс-конференции.

Также мэр Стамбула заявил, что проведение Европейских игр станет подготовкой для подачи заявки на Олимпийские и Паралимпийские игры 2036 года.

Европейские игры проводятся с 2015 года раз в четыре года. В 2023 году игры проходили в Кракове.

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