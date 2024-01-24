Поздняков: «Возвращение российского спорта будет идти через Азию и детский спорт»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков принял участие в торжественной церемонии эстафеты первых зимних международных спортивных игр «Дети Приморья», которая состоялась на выставке «Россия» на ВДНХ.

«Возвращение российского спорта будет идти через Азию и через детский спорт. Азия — это безусловный тренд сейчас. Первая попытка МОК возвратить российский и белорусский спорт через Азию не увенчалась успехом. Не теряем надежды что следующая попытка коллег из Лозанны будет успешней», — сказал Поздняков.

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил о решении допустить в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже. При этом рекомендации МОК не распространяются на командные виды спорта.