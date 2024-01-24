Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Главная
Остальные

Сегодня, 12:05

Поздняков: «Возвращение российского спорта будет идти через Азию и детский спорт»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков принял участие в торжественной церемонии эстафеты первых зимних международных спортивных игр «Дети Приморья», которая состоялась на выставке «Россия» на ВДНХ.

«Возвращение российского спорта будет идти через Азию и через детский спорт. Азия — это безусловный тренд сейчас. Первая попытка МОК возвратить российский и белорусский спорт через Азию не увенчалась успехом. Не теряем надежды что следующая попытка коллег из Лозанны будет успешней», — сказал Поздняков.

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил о решении допустить в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже. При этом рекомендации МОК не распространяются на командные виды спорта.

Станислав Поздняков
ОКР
2
Читайте также
Тикнизян перейдет из «Локомотива» в «Зенит» и подпишет контракт на пять лет
Глава УЕФА Чеферин хочет смягчить ограничения для юношеских сборных России
Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

В агентстве КРОС заявили, что экипировка российских спортсменов продумана до мелочей