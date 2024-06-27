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Сегодня, 12:00

Стартовала заявочная компания масштабного футбольного турнира «СОТКА»

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15 сентября на полях Академии «Спартак» им. Ф. Черенкова пройдет турнир по мини-футболу среди корпоративных команд «СОТКА», который организует Спортивное агентство «Бизнес Спорт» по случаю своего юбилея — компания работает на рынке уже 20 лет. Информационным партнером соревнований стал «Спорт-Экспресс».

«СОТКА» удивит количеством команд из различных отраслей бизнеса, беспроигрышной лотереей, многочисленными подарками от парнеров, конкурсами, детской игровой анимацией, фуршетный зоной для всех желающих, автограф-сессий со звездами спорта и кино, а руководители компаний и органов государственной власти смогут пообщаться в неформальной обстановке в VIP Lounge от «Азбуки вкуса».

Каждый в этот день, помимо участия в основной сетке турнира, найдет для себя и своей семьи занятие по душе и сможет получить памятный сувенир или ценный приз.

Отметим профессиональный подход «Бизнес Спорт» не только в работе, но и в организации своего юбилея: уже готов гимн турнира «Сто из Ста» и игровая форма команды агентства, куда войдут его сотрудники, актеры театра и кино, ветераны футбола — такие как Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Александр Филимонов, Валерий Кечинов и другие звезды, представители бизнеса и власти. При этом за главный трофей все участники будут сражаться официальными мячами чемпионата Европы-2024 FUSSBALLLIEBE — «Любовь к футболу».

Послушать гимн, принять участие в «СОТКЕ» и узнать все подробности проекта можно на сайте турнира — www.vsotke.ru

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