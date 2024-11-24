Сульянов назначен вице-президентом Федерации панкратиона России

Глава Hardcore Media Анатолий Сульянов стал вице-президентом по маркетингу и развитию Федерации панкратиона России.

Сульянов будет заниматься глобализацией партнерских соглашений федерации, продвижением медиа-бренда организации, а также развитием детско-юношеского спорта, любительского и профессионального панкратиона.

В октябре Hardcore FC сообщила, что начала сотрудничество с Федерацией спортивной борьбы и Федерацией панкратиона России. Первым совместным мероприятием стал стадионный турнир Hardcore FC: «Герои Олимпа», который прошел в Новосибирске и собрал около 17 тысяч зрителей.