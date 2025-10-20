Видео
20 октября, 13:20

Светлана Григорьева — чемпионка России по длинным нардам

Фото пресс-служба ФНР

В Казани завершился чемпионат страны по длинным нардам. Победительницей основного турнира среди женщин стала Светлана Григорьева из Омска, в финале обыгравшая москвичку Елену Громенкову.

Громенкова в прошлом году также была второй на чемпионате России в длинных нардах, а весной вместе с Оксаной Гаязовой стала чемпионкой страны в дисциплине «короткие нарды — пары».

Третьей финишировала калининградка Татьяна Прам.

— Будучи амбициозным человеком, ехала в Казань за победой. На серьезном уровне играю только четвертый год, зато ежедневно — и онлайн, и офлайн. Учусь во время стримов с комментариями сильных игроков. Если бы была такая возможность, бросила бы работу и только играла, — рассказала Григорьева. — В Казани меня поддерживала дочь, а свою победу посвящаю 75-летней маме, которая раньше считала нарды пустым развлечением, а после первых успехов стала мною гордиться.

1

  • pulmon67

    Выслал Бог Адама и Еву на Землю, а там под деревом сидят армяне в нарды играют. Адам спрашивает: — Бог, кто это? Бог отвечает: — Не знаю, они до меня здесь были...

    20.10.2025

    • Telegram Дзен Max
