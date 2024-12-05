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Журова — о заявлении Гашека: «Это превратилось в супер гипертрофированное русофобское настроение»

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на заявление экс-хоккеиста «Спартака» Доминика Гашека о долге международных лиг и федераций перед Украиной.

«Это уже совсем наезд на международные федерации. Это перебор. Он уже сам себя так настроил, что это превратилось в супер гипертрофированное русофобское настроение. Международные федерации — независимые. И они сами все понимают, что и как надо делать. В рекомендациях Гашека, особенно в таком ключе, они точно не нуждаются. А эти обвинения по поводу пропаганды, которую международная федерация не ведет, — это странно», — сказала Журова «СЭ».

Ранее бывший чешский вратарь заявил, что международные лиги и федерации должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.

В сезоне-2010/11 Гашек выступал за московский «Спартак».

(Дарик Агаларов)

Доминик Гашек
Светлана Журова
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