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Сегодня, 15:18

Свищев назвал Азиатские игры отличным шансом для российских спортсменов показать свой уровень

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал допуск российских спортсменов до участия на Летних Азиатских играх-2023.

«Азиатские игры — отличный шанс для наших спортсменов продемонстрировать свой высокий уровень подготовки. Наши западные коллеги сделали все, чтобы Россия не смогла отбираться на Олимпиаду в Париже, но мы нашли альтернативный путь в Азии. Конечно, условия из-за рекомендаций МОК трудно назвать справедливыми. Надеемся, что скоро МОК примет более адекватные меры по российским спортсменам. Азиатские игры только приобретут от прихода наших спортсменов, а вот западные турниры только теряют от нашего неучастия. Русофобская позиция на Западе только разрушает ценности в мировом спорте. Они убивают интерес к спорту, так как на российских спортсменах всегда приходили смотреть люди со всего мира. Без россиян Олимпиада не может считаться полноценной», — приводит слова Свищева Sport24.

Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей соревнований. При этом спортсмены смогут принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Источник: https://sport24.ru/other/news-2023-07-08-deputat-gosdumy-ob-aziatskikh-igrakh-zapad-sdelal-vse-chtoby-rossiya-ne-popala-na-olimpiadu-no-my-nashli-put
Дмитрий Свищев
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