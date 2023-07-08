Свищев назвал Азиатские игры отличным шансом для российских спортсменов показать свой уровень

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал допуск российских спортсменов до участия на Летних Азиатских играх-2023.

«Азиатские игры — отличный шанс для наших спортсменов продемонстрировать свой высокий уровень подготовки. Наши западные коллеги сделали все, чтобы Россия не смогла отбираться на Олимпиаду в Париже, но мы нашли альтернативный путь в Азии. Конечно, условия из-за рекомендаций МОК трудно назвать справедливыми. Надеемся, что скоро МОК примет более адекватные меры по российским спортсменам. Азиатские игры только приобретут от прихода наших спортсменов, а вот западные турниры только теряют от нашего неучастия. Русофобская позиция на Западе только разрушает ценности в мировом спорте. Они убивают интерес к спорту, так как на российских спортсменах всегда приходили смотреть люди со всего мира. Без россиян Олимпиада не может считаться полноценной», — приводит слова Свищева Sport24.

Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей соревнований. При этом спортсмены смогут принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.