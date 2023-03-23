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Сегодня, 16:22

Свищев назвал основную стратегическую задачу в российском спорте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал, как правительство России будет поддерживать российских спортсменов во время бана на международные соревнования.

«Бах выступил не против дискриминации российских спортсменов, а против дискриминации всех спортсменов. Но это надо приветствовать. Нас, в больше степени, беспокоит участие российских спортсменов, а не белорусских. Это тоже стоит отметить. Вернуть спортсменов на международные старты — это наша мечта и задача. Мы делаем все для этого. Непростая это задача, скажу честно. Это все сложно, так еще и наши «товарищи» по цеху не очень ждут. Создают всякие письма, запугивания, обращения. Будет очень сложно, но мы сделаем все возможное, чтобы вернуть российских спортсменов на международные соревнования. Это основная стратегическая задача. Мишустин сказал, что будут создаваться новые формы спортивных организаций. Подчеркну, что не альтернативные, а именно новые. Будем участвовать в других спортивных мероприятиях, в которых раньше мы традиционно почему-то не участвовали. Сейчас все меняется. В том числе и география спортивных мероприятий. Ничего страшного, если будут новые спортивные союзы. Но МОК и чемпионаты мира никто не обвинял. Наша задача вернуть наших спортсменов туда», — приводит слова Свищева «Спорт День за Днем».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В этом году МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/deputat-gosdumy-svishchev-nazval-osnovnuyu-strategicheskuyu-zadachu-v-rossiyskom-sporte
Дмитрий Свищев
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