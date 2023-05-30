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Сегодня, 23:06

Свищев обратился к генпрокурору РФ по факту обрушения трибуны на территории Гребного канала

Алина Савинова
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что направил запрос в Генпрокуратуру с требованием расследовать обстоятельства обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону.

«Это большая трагедия, в которой пострадали люди. И эта трагедия стала реальностью из-за некачественной подготовки к проведению соревнований и халатности. Нужно выяснить, кто дал разрешение проводить соревнования при штормовой погоде, кто проводил сертификацию спортивного объекта, в том числе на предмет безопасности. По сути, трагедия произошла из-за халатности организаторов, тех, кто возводил данные трибуны, а также тех, кто принимал реконструированный стадион. Поэтому для выяснения обстоятельств произошедшего мной направлен запрос на имя генерального прокурора с требованием незамедлительно расследовать данное происшествие и наказать виновных среди организаторов и подрядчиков», — приводит ТАСС слова Свищева.

Запрос был направлен на имя руководителя Генеральной прокуратуры РФ Игоря Краснова.

ЧП произошло во вторник, 30 мая, в 16.25 по московскому времени. На момент происшествия на стадионе проходили соревнования по футболу среди детско-юношеских команд. Сообщалось, что в результате обрушения трибуны пострадали 18 человек, одна женщина погибла.

Источник: https://tass.ru/sport/17883735
Дмитрий Свищев
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