Свищев — о дисквалификации литовки Дудайте за антироссийский лозунг: «Провокатор, не имеющая никакого отношения к спорту»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на дисквалификацию литовской спортсменки Корнелии Дудайте с чемпионата мира по функциональному фитнесу за антироссийскую футболку.

«Очень профессиональные действия организаторов, их можно только похвалить. Политические лозунги, которые были на майке у спортсменки — запрещены. Поэтому, все очень логично, достойно похвалы организаторам, они не побоялись и сделали свою работу. Литовке нужно быть внимательнее, если она приехала принимать участие в соревнованиях, а не заниматься политикой, то должна четко соблюдать правила. По-моему, она и не планировала, знала, что за предупреждением последует наказание, но она все равно пошла на такой поступок. Либо она понимала, что заведомо слабее, либо просто провокатор, не имеющая никакого отношения к спорту», — сказал Свищев «СЭ».

Дудайте вышла на соревнования в футболке с надписью «Сделаем Россию снова маленькой». Российский спортсмен Карим Янчинов обратился к организаторам чемпионата в Венгрии, после чего оргкомитет турнира уведомил литовку поменять футболку, однако она отказалась. В итоге Дудайте дисквалифицировали, а вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях.

Чемпионат мира по функциональному фитнесу проходит в Будапеште с 13 по 15 декабря.

Александр Абустин