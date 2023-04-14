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Свищев: «Украинские чиновники не думают о судьбе своих спортсменов»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что Министерство спорта Украины запретило своим спортсменам соревноваться с россиянами.

«К сожалению, это решение принято против своих же спортсменов. Они наказывают не россиян или белорусов, а украинцев. Ребята всю жизнь готовились к соревнованиям. Сейчас россиян и белорусов начинают допускать в нейтральном статусе, а украинцы будут бойкотировать чемпионаты миры и Европы. Ну и кого они накажут? Своих же спортсменов. Украинцы готовились к соревнованиям, ждали их. Они живут этим. Украинские чиновники не думают о судьбе своих спортсменов», — цитирует Свищева «Газета.Ru».

В пятницу, 14 апреля, стало известно о том, что Министерство спорта Украины запретило атлетам соревноваться с россиянами и белорусами.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/14/20210761.shtml
Дмитрий Свищев
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