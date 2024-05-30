Свищев уверен, что Россия станет самой спортивной страной в мире

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, что продолжается работа над увеличением количества систематическим занимающихся спортом граждан России. По его мнению, при таком подходе страна станет самой спортивной в мире.

«Дмитрий Николаевич [Чернышенко] предложил отличную инициативу. За последние четыре года в России сильно выросло число систематически занимающихся спортом людей, президентом России поручено увеличить эту долю до 70% к 2030 году, мы продолжаем работу в этом направлении. Государственная программа поможет еще больше популяризировать спорт в стране, привлечь молодежь к здоровому образу жизни», — приводит ТАСС слова Свищева.

Он также отметил, что это не будет слишком затратно для государства.

«Массовый спорт, инфраструктурные мероприятия, подготовка резерва — все это реализуется не только за счет средств федерального бюджета, но и за счет других источников. В России всегда был огромный интерес к спорту, будем поднимать эту планку, уверен, что с таким подходом мы станем самой спортивной страной в мире», — добавил депутат.