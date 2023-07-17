Тарасова о возможной компенсации за смену гражданства: «Не понимаю, почему это интересует Госдуму»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» высказалась о законопроекте, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию за смену гражданства.

«Не понимаю, почему это интересует Госдуму. Спортсмены выступали много лет за сборную России, а потом решили уйти в другую организацию. Как в Госдуме будут решать с теми годами, когда спортсмены выступали за Россию на соревнованиях? Также нужно понимать, сколько будут платить спортсмены по этому закону. Нужно продумать данное решение от и до, а сейчас это вызывает много вопросов», — сказала Тарасова «СЭ».

17 июля председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о подготовке законопроекта, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию при смене гражданства. Отмечается, что избежать выплаты компенсации можно будет, если спортсмен в течении трех лет не находился в числе кандидатов в сборную России или оплачивал свою подготовку самостоятельно.