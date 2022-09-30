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Сегодня, 20:41

У правительства в приоритете восстановление спортивной инфраструктуры на принятых в состав РФ территориях

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о специальных планах по поддержке спортсменов.

«На данный момент в приоритете у правительства восстановление спортивной инфраструктуры на принятых в состав РФ территориях. Что касается спортсменов, то ранее из уже новых регионов нашей страны приехало более 780 атлетов, они находятся и тренируются в 18 субъектах России. Атлетам и сопровождающим их лицам оказывается поддержка в организации проживания и питания, для каждого организован тренировочный процесс.

И, естественно, мы активно привлекаем их к участию в соревнованиях разных уровней, проводимых на территории России. Кроме того, 500 несовершеннолетних спортсменов из ЛНР и ДНР провели летние сборы в рамках нового проекта в Свердловской области», — цитирует Чернышенко ТАСС.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.

Источник: https://tass.ru/sport/15924187
Дмитрий Чернышенко
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