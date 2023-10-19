Участник команды из Нигерии рассказал о подготовке к турниру по фиджитал-футболу в Казани

Участник команды OJODU CITY FC из Нигерии Узочуку Агостин Ифани рассказал, благодаря чему коллективу удалось показать хорошие результаты в кибер-части турнира по фиджитал-футболу в Казани.

«Большинство участников нашей команды сильны в игре на поле, это видно и по счету матча. В нашей команде всего три человека, которые имеют хоть какой-то опыт игры в FIFA, и то не на профессиональном уровне, скорее, просто играют дома между основными тренировками. Наверно, можно сказать, что команда готовилась к диджитал-части всего три дня. Тем не менее нам удалось показать хороший результат. Мы тренировались в отеле, готовились именно к киберчасти, сегодня после матча вернемся и продолжим тренировки. Мы правда не очень сильны в диджитал-части, и мы это понимаем, поэтому будем больше практиковаться», — приводит ТАСС слова Ифани.

В рамках группового этапа турнира OJODU CITY FC обыграла команду The Icon RSU из Таиланда. Игра в симулятор завершилась вничью (5:5), а на поле футболисты из Нигерии одержали победу со счетом 9:1.

Десятые фиджитал-игры в Казани проходят с 5 по 22 октября. В программу соревнований были включены фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, а также турниры по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).