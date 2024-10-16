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Украинские бильярдисты участвуют на турнире с россиянами под нейтральным флагом

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бильярдисты с Украины выступают на турнире по русской пирамиде под нейтральным флагом, сообщил президент Федерации бильярда России Павел Завальный.

«У нас несколько Кубков мира проводятся в России в рамках нашего календаря, но самый престижный — это Кубок Кремля. Никаких ограничений для спортсменов из дружественных стран, включая стран СНГ, у нас нет. Относительно недружественных стран, те же украинские спортсмены выступают либо под чужим флагом, либо под нейтральным, свое участие они не афишируют. Таких спортсменов немного, мы стараемся поддерживать с ними связь», — приводит слова Завального ТАСС.

С 13 по 19 октября в Москве проходит Кубок Кремля. Соревнования проводятся по комбинированной пирамиде у мужчин и свободной пирамиде у женщин, а также по пулу-10.

Источник: ТАСС

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