Украинские бильярдисты выступят на чемпионате мира в России

Сегодня, 15:29
Украинские бильярдисты примут участие в чемпионате мира по пирамиде (русскому бильярду), который стартовал 12 июня в Сургуте и продлится до 17 июня.
Представители Украины выступят под флагом международной организации.
«Украина не может прислать заявку — там против нас идут серьезным фронтом, есть антагонистические моменты, связанные с политикой», — цитирует ТАСС первого вице-президента Федерации бильярдного спорта России Якова Фирсова.
По его словам, заявленные в нейтральном статусе Максим Кульбач, Артем Моисеенко, Александр Свичкарь, Андрей Якимов переехали в Россию, но у них еще украинские паспорта.
Всего в турнире представлена 21 страна.
«Никто никогда не морщил нос: ни французы, ни немцы, ни голландцы, никто. Европа никогда не морщила нос по поводу того, что играет в русский бильярд. У нас есть и представители США», — добавил Фирсов.