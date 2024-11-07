Украинский чемпион мира по карате погиб в зоне СВО

У села Преображенка в Запорожской области был ликвидирован украинский чемпион мира по карате Олег Новиков, сражавшийся в рядах вооруженных сил Украины, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал министерства молодежи и спорта страны.

Уроженец Луганска стал чемпионом мира и мастером спорта по контактному карате в возрасте 22 лет, после чего работал тренером и воспитал ряд чемпионов Украины по кикбоксингу.

1 ноября бывший спортсмен был ликвидирован ударом корректируемой авиационной бомбы.