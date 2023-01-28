В Азии разработают специальную систему квот на Олимпийские игры для российских спортсменов

Специальная система распределения квот на Олимпийские игры 2024 года в Париже будет разработана для российских и белорусских спортсменов, если они будут выступать на соревнованиях в Азиатском регионе.

Об этом газете The Indian Express рассказал исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (OCA) Рандхир Сингх, информирует ТАСС.

«Они не вмешаются в нашу систему распределения медалей или азиатских квот на Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет будет разрабатывать политику олимпийских квот вместе с нами и международными федерациями. Мы разрабатываем философию, согласно которой они смогут соревноваться в дисциплинах, где мы сможем установить количественные показатели», — сказал Сингх.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить россиян и белорусов до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.