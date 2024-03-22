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22 марта, 14:40

В Чили пропал чемпион России по яхтенному спорту

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Подруга чемпиона России по яхтенному спорту Виталия Елагина Юлия Морозова сообщила, что спортсмен пропал во время кругосветного путешествия у берегов Чили.

«19 марта он перестал выходить на связь. У него порван грот. Это было его последнее сообщение. Да, его ищут. Задействована компания «Русарк» и чилийские спасательные службы. Вчера было два вылета самолетов», — приводит слова Морозовой РИА «Новости».

Путешествие Елагина должно было выглядеть следующим образом: из Танжера к Канарским островам, далее к островам Зеленого Мыса, затем миновать Австралию и Новую Зеландию, перечесь Тихий океан, выйти в пролив Дрейка и вернуться по Атлантическому океану к Танжеру.

Российский яхтсмен начал свое путешествие 1 октября прошлого года.

Источник: РИА Новости
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