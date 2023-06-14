Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 17:20

В ДНР более 20 спортивных федераций вошли в состав общероссийских

Алина Савинова
Telegram Дзен

Более 20 спортивных федераций ДНР вошли в состав общероссийских спортивных организаций.

«В настоящее время организована работа 50 федераций Донецкой Народной Республики по 52 видам спорта, 22 из которых приняты в составы общероссийских общественных организаций», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы министерства спорта региона.

Отмечается, что в состав общероссийских организаций вошли республиканские федерации по художественной гимнастике, бадминтону, боксу, дзюдо, карате, плаванию, тяжелой атлетике и другие.

Источник: https://tass.ru/sport/18008877
Читайте также
Костомаров не вернется в ближайшие шоу. Надеждам Авербуха не суждено сбыться
Стало известно, что получит возлюбленная Роналду в случае их расставания
В Новочеркасске загорелась тепловая электрическая станция
Песков объяснил идею Путина о создании санитарной зоны на Украине
Ветерана ВОВ избили в пансионате для пожилых в центре Новосибирска
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова прокомментировала инициативу о выплате компенсации за смену спортивного гражданства

Хамитов считает, что поправки в закон о спорте сделают внутрироссийские соревнования более прозрачными