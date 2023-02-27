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Сегодня, 12:55

В Единый календарный план Минспорта на 2023 год вошли более 13 тысяч турниров

Алина Савинова
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Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что более 13 тысяч соревнований вошли в Единый календарный план Министерства спорта РФ на 2023 год.

«Мы добились хорошего результата и действительно гордимся теми соревнованиями, которые провели. Могу с уверенностью сказать, что останавливаться не планируем. В 2023 году в Едином календарном плане уже более 13 тысяч соревнований.

Планируем проведение Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге, 23 февраля стартовали зимние Международные игры «Дети Азии» в Кемерово, в июле по 13 регионам России пройдет маршрут международного ралли «Шелковый путь». Также спортивные федерации и физкультурные организации в течение года приходят с инициативами о проведении новых форматов соревнований — по возможности, конечно, мы поддерживаем их реализацию», — приводит ТАСС слова Матыцина.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях.

 

Источник: https://tass.ru/sport/17148907
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