В Федерации армрестлинга России шокированы задержанием тренера по подозрению в растлении

В Федерации армрестлинга России (ФАР) прокомментировали арест тренера по армрестлингу по подозрению в растлении шести подопечных.

«Все шокированы данной новостью. Ранее он не был замечен в противоправных действиях. Он не работал в структуре Федерации армрестлинга России — только у себя в Шатуре. Отстранить от работы мы его не можем, тем более что он уже арестован. Все региональные федерации в курсе инцидента и обратят внимание на данный вопрос», — приводит РИА Новости слова пресс-службы ФАР.

10 октября стало известно, что в Подмосковье был задержан 35-летний тренер по подозрению в совершении развратных действий в отношении шести несовершеннолетних.