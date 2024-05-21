Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 03:18

В Федерации лыжных и зимних видов спорта Ирана отреагировали на смерть президента страны

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава департамента хоккея Федерации лыжных и зимних видов спорта Ирана Кавех Седгхи рассказал, что все шокированы гибелью президента страны Эбрахима Раиси. Он уверен, что это событие не повлияет на отношения между странами.

«Все у нас находятся в шоке. Я определенно уверен, что это не повлечет за собой изменений в отношениях ни с Россией, ни с кем-либо. Премьер-министр и президент Ирана два месяца назад вручили мне письмо после успеха женской сборной по хоккею. В нем они написали, что им понравился этот вид спорта, и поэтому мне и из-за этого еще тяжелее», — приводит ТАСС слова Седгха.

В понедельник, 20 мая, стало известно, что Раиси погиб в результате крушения вертолета. Инцидент произошел днем в воскресенье, 19 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/20855307
Читайте также
Опубликовано письмо о связях основателя МОК с Гитлером
Девушка-боец UFC рассказала о попытке продать ее в секс-рабство в США
В России хотят ввести единые правила начисления зарплаты врачам и учителям
Антирекорд по пропущенным голам, жалобы на злой рок и сразу пять команд, которые могут вылететь. Что происходит с борьбой за выживание в РПЛ
Белый дом опроверг связь санкций с крушением вертолета с Раиси
Эксперт дал советы по выживанию в лесу
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Прохоркин покидает «Авангард»
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Путин подписал указ о назначении Дегтярева на пост министра спорта РФ