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Сегодня, 10:46

В финале чемпионата России по регболу произошла массовая драка

Игнат Заздравин
Корреспондент
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На финале чемпионата России по регболу случилась массовая драка, сообщает РЕН ТВ.

Решающий матч между сборными Красноярского края и Чувашии проходил в Челябинске. После одного из игровых эпизодов спортсмены устроили массовую драку на площадке.

«Иногда, как во всех игровых видах спорта, где есть контакт спортсменов, бывают стычки, которые переходят правила игры», — заявил РЕН ТВ вице-президент Российской федерации регбола Иван Андреев.

Регбол — спортивная игра, сочетающая элементы регби и баскетбола. Победителем чемпионата России, в котором участвовали семь команд, стала сборная Красноярского края.

Источник: РЕН ТВ

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