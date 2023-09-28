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Сегодня, 16:47

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о законопроекте «Золотая сотня».

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о законопроекте «Золотая сотня».

Ранее появилась информация, что Министерство спорта РФ планирует ввести понятие «золотая сотня» для ведущих российских спортсменов, чтобы ограничить смену гражданства.

«Это одно из предложений одного из участников вчерашнего совещания. То есть это было обсуждение, но забросили в СМИ как решение. Конечно, никакого такого решения нет. Поэтому разрабатываются меры поддержки спортсменов, и вчера было 100 различных вариантов. «Золотая сотня» — это один из вариантов, которые были предложены, но его еще никто не принял», — цитирует Свищева Vrporgnoze.ru.

Источник: Vrporgnoze.ru
Дмитрий Свищев
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