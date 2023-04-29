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Сегодня, 18:14

В Госдуме РФ заявили, что изучат вопрос легализации спортивного пиратства

Алина Савинова
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Глава комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев ответил на вопрос, нужно ли на законодательном уровне легализовать спортивное пиратство.

«Я не уверен, что сейчас нужно что-то законодательно менять в нашем государстве для того, чтобы без лицензии пользоваться правами и показывать матчи и турниры. Хотя вопрос такой... Давайте, мы у себя в комитете изучим. Инициатива то интересная, изучим», — приводит «Спорт День за Днем» слова Свищева.

В настоящее время АПЛ, НХЛ, НБА, «Формула-1» и другие организации отказываются транслировать свои соревнования на территории России.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/v-gosdume-rf-izuchat-vopros-legalizatsii-sportivnogo-piratstva
Дмитрий Свищев
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