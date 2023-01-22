В Казани прошла церемония открытия Специальной Олимпиады

Церемония открытия Единых игр Специальной Олимпиады прошла в воскресенье, 22 января, в Казани.

Единые игры Специальной Олимпиады России должны проходить каждый год, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

По его мнению, ежегодные игры станут прекрасной возможностью проявить себя.

«Я заверяю: любые проекты, связанные со специальными играми, и другие вопросы более внимательно мы будем рассматривать. Такое же поручение мы дадим городам в республике», — приводит слова главы республики ИА REGNUM.

Единые игры Специальной Олимпиады среди спортсменов с нарушениями интеллекта пройдут в Казани с 22 по 26 января. Соревнования пройдут по 18 зимним и летним видам спорта.