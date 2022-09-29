В Кемерове открыли первый в мире фиджитал-центр

Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта России Олег Матыцин в рамках форума «Россия — спортивная держава» открыли уникальный объект — фиджитал-центр. Эта новая концепция сочетает в себе занятия реальным и киберспортом.

— Очень рад, что открытие первого в мире фиджитал-центра происходит в Кузбассе, на площадке, которая сейчас является динамично развивающимся спортивным кластером, — сказал по видеосвязи Чернышенко. — Надо понимать, что такие центры — синергия спортивных и цифровых активностей. Они используют новую модель гармоничного развития личности. Она дает мотивацию отказываться от вредных привычек, ломают стереотип о том, что за компьютерами сидят физически слабо подготовленные люди. С появлением таких центров у ребят не будет дилеммы — становиться айтишником или активно заниматься спортом. У подрастающего поколения есть потребность и в том и в другом. И сейчас мы вместе формируем в обществе культуру здорового образа жизни. Уверен, что спрос на такие центры будет большой, новый формат досуга приобретет популярность у молодежи, а подобные фиджитал-центры появятся в других регионах. В феврале 2024 года в Казани пройдут «Игры будущего», сейчас активно проводятся тестовые соревнования — их можно проводить и на этой площадке.

Фиджитал-центр площадью 1260 кв. м сочетает в себе компьютерную часть, где можно соревноваться в различных дисциплинах киберспорта, и уличную, на которой расположены различные спортивные площадки. Выступая на тех и других, участники могут зарабатывать очки комбинированного рейтинга, доступного в личном профиле.

— Искусство и спорт всегда требуют терпения, и я рад, что это терпение и усилия многих людей сейчас дают старт очень важному проекту, — отметил Матыцин. — Эта инновационная площадка в Кемерове — хороший пример для других городов, да и стран. Надеемся, что проект будет успешно реализован и в 2024 году в Казани пройдут «Игры будущего». Это даст дополнительный импульс направлению интеграции реального спорта и новых технологий. Говоря о гармоничном развитии личности, мы подразумеваем, что человек должен быть образован, всесторонне развит, обладать умениями использовать IT-технологии, но не забывать заниматься спортом. Именно этой цели служит наш проект.