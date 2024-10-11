В комитете Госдумы по спорту создадут рабочую группу по взаимодействию с новыми регионами

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин сообщил, что будет создана рабочая группа по взаимодействию с новыми регионами.

«Со стороны комитета по спорту основной акцент будет сосредоточен на том, как нам совершенствовать законодательство в сфере спорта и туризма. Итогом станут законодательные инициативы. Наверное, мы создадим рабочую группу по взаимодействию с историческими регионами. Мы вовремя должны реагировать на изменения в регионах», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее Матыцин рассказал, что число мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в новых регионах, будет увеличиваться.