Сегодня, 22:15
Основную часть мероприятий форума «Россия — спортивная держава», который в 2023 году пройдет в Перми, примет выставочный центр «Пермь Экспо».
Форум в Перми планируется провести в период с сентября по октябрь 2023 года.
Форум «Россия — спортивная держава» был учрежден в 2009 году указом президента Российской Федерации.
Традиционно мероприятие объединяет более трех тысяч участников, в числе которых руководители международных и всероссийских спортивных федераций и организаций, федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского движения, научных кругов и бизнес-сообщества.