В Подмосковье задержали тренера по армрестлингу, растлевавшего девочек

В Подмосковье был задержан тренер по армрестлингу по подозрению в растлении шести подопечных, сообщает РИА Новости.

«По подозрению в совершении развратных действий в отношении шести несовершеннолетних задержан 35-летний местный житель. (ч. 3 ст. 135 УК РФ и ч. 1 ст. 134 УК РФ)», — приводит РИА слова старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольги Врадий.

По данным источника, мужчина с декабря 2019 по сентябрь 2024 года совершал развратные действия без применения насилия в отношении своих подопечных, «а также вступал с одной из них в половое сношение».