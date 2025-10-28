Видео
28 октября, 11:55

В РАСК заявили, что министр спорта РФ заинтересован, чтобы позицию комментаторов услышали

Артем Бухаев
Корреспондент

Член Российский ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) и колумнист «СЭ» Илья Казаков рассказал подробности встречи с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

— Федор Черенков носил звание «народный футболист». Сегодня комментатору сложно стать народным?

— Непросто об этом говорить. Всегда есть человек в профессии, который попадает в дух времени. Загадывать не будем. Ребята, которые пришли в профессию, — они наберутся опыта. У них есть больше шансов, чем у нас лет 20 назад. Сейчас наступает правильное время. Вспоминая встречу с министром, я увидел, насколько Дегтярев заинтересован в том, чтобы позиция комментаторов была услышана. Мир комментаторов сейчас больше объединен.

Илья Казаков
Михаил Дегтярев
