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Сегодня, 16:24

В России планируют открыть более 50 фиджитал-центров за три года

Иван Шитик
Корреспондент

В России планируют открыть более 50 фиджитал-центров и более 500 «умных» спортивных площадок в ближайшие три года, информирует ТАСС.

Фиджитал-центр представляет собой уникальный объект спортивной инфраструктуры, совмещающий киберспортивный клуб и спортивные площадки. Там оборудованы зоны Playstation («Плэйстейшн»), VR (Ви-ар) и компьютерная зона, также есть «умная» спортивная площадка, где можно заниматься мини-футболом, баскетболом, панна-футболом, воркаутом.

У каждого посетителя центра будет формироваться индивидуальный рейтинг за счет показателей цифровой и физической активности на площадке, они будут доступны в личном профиле пользователя на веб-портале.

Источник: https://tass.ru/sport/15920753
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