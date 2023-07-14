Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 12:25

В России планируют создавать арены для гонок дронов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации гонок дронов в России Илья Галаев заявил, что организация готова создавать специальные арены для проведения соревнований.

«Для стандартных спортивных дронов 200-го класса отлично подходит площадка размером с футбольное поле. Чем рельефнее площадка, тем интереснее можно построить на ней трассу для гонки. Для квадрокоптеров небольшого размера, 130-го класса, подойдет закрытое помещение, например спортивный зал. А гонки квадрокоптеров класса «микро» могут проходить абсолютно в любом помещении, например в офисном кабинете. В связи с ограничениями на полеты в открытом воздушном пространстве сейчас для проведения соревнований необходимо согласовывать полеты на беспилотниках с ЕС ОрВД. Поэтому для упрощения тренировочного процесса и проведения соревнований Федерация гонок дронов России планирует создавать специализированные площадки для полетов на квадрокоптерах, где будет установлен местный режим полетов, а ответственное лицо на площадке будет руководить процессом полетов. Так как спортивные квадрокоптеры летают не выше 10-15 м над поверхностью земли, они не будут препятствовать движению иных воздушных судов и не будут подвергать опасности их полеты», — приводит слова Галаева ТАСС.

20 июня 2023 года вышел приказ Минспорта РФ о признании и включении во Всероссийский реестр видов спортивных дисциплин гонок дронов (беспилотных воздушных судов). В настоящий момент приказ находится на регистрации в Минюсте РФ.

Источник: https://tass.ru/sport/18273565
0
Читайте также
Судьба допуска России в Париж решится через неделю. Какие могут быть варианты?
Илон Маск остается самым богатым человеком планеты
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кожевникова заявила, что спортсменам в подавленном состоянии надо искать ценности в своей работе

В России могут начать производить спортивные дроны