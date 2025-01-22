В российском сквоше заявили, что удивят на Олимпиаде-2028

Новый президент Федерации сквоша России Артем Буслаев в интервью «СЭ» рассказал о планах на Олимпийские игры. Сквош впервые включен в олимпийскую программу на Играх в Лос-Анджелесе 2028 года.

«Стоит смотреть объективно — в сквоше Россия пока только в начале пути. Поэтому нашим спортсменам жизненно необходим опыт международных матчей, тем более — олимпийских. Думаю, что удивить на Играх в Лос-Анджелесе россияне смогут. У нас подрастает отличное поколение талантливых ребят, многие из которых выйдут на пик как раз к 2028 году. А задача Федерации сквоша России обеспечить для их успешного развития все необходимые условия.

В первую очередь надо развивать массовый детский спорт, в кратчайшие сроки формировать систему подготовки олимпийского резерва. Руководством страны поставлена задача по увеличению числа занимающихся физической культурой и спортом до 70% населения страны, мы сделать сквош социально доступным. Тем более он сейчас действительно становится модным.

Сейчас в федерации сменилось руководство, контрольно-ревизионная комиссия по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности федерации обратилась в президиум с требованием созыва внеочередной конференции, меня избрали президентом. Нам нужно качественное обновление. В первую очередь, конечно, это связано с изменением статуса сквоша — он стал олимпийским видом спорта, что накладывает серьезные обязательства», — сказал Буслаев.