В Сирии опровергли участие россиянок в Панарабских играх

Глава Сирийской федерации спорта Фирас Маала ответил на вопрос, как российские спортсмены попали в сборную страны на Панарабских играх в Алжире.

По данным Telegram-канала «Голый спорт», семь российских спортсменок с измененными именами были заявлены на Игры за сборную Сирии.

«В составе сирийской сборной в Алжире нет ни одного спортсмена-несирийца», — цитирует Маала РИА «Новости Спорт».

Ранее свои сомнения в правдоподобности ситуации выразил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Семь российских спортсменок попали в заявку сборной Сирии. Очень запутанная история